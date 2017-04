PSB de Mato Grosso repudia executiva Nacional por destituição de Garcia

VOTOU COM GOVERNO

O PSB emitiu nota pública neste sábado (29) para repudiar o afastamento do seu presidente no Estado, deputado federal Fábio Garcia (PSB).

Garcia foi destituído do cargo pela executiva Nacional Procter votado na reforma trabalhista a favor do governo Temer.

VEJA NOTA

Os membros do Partido Socialista Brasileiro de Mato Grosso, diante do lamentável fato noticiado do afastamento do deputado federal Fábio Garcia da presidência do partido no nosso estado em represália ao seu voto a favor da reforma trabalhista, reafirmam os seguintes pontos:

1- Apoiamos integralmente o voto proferido pelo deputado Fábio Garcia a favor da reforma trabalhista;

2- Lamentamos profundamente e não concordamos com este tipo de atitude típica dos tempos sombrios vividos algumas décadas no Brasil;

3- A reforma trabalhista é um importante instrumento para modernizar a nossa legislação e traz ganhos relevantes para o trabalhador, para estímulo à geração de empregos e para a nação brasileira. Os que mais reclamam e distorcem os fatos são aqueles que defendem interesses corporativos e se beneficiam de uma legislação antiga, elaborada em uma época que a maioria da nação brasileira vivia no campo, era analfabeta e sem nenhum acesso a informação e ao conhecimento. O mundo mudou, o Brasil mudou e está mudando, e nossas leis precisam acompanhar estas novas realidades;

4- Queremos um socialismo moderno, que gere riqueza, que crie oportunidades e mais qualidade de vida para todos. Temos que olhar para o presente e para o futuro e neste momento o que nos preocupa são os 14 milhões de desempregados e como fazer o país voltar a crescer e gerar milhões de novos empregos.

Adilton Sachetti – deputado federal

Eduardo Botelho – deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa

Oscar Bezerra – deputado estadual

Mauro Savi – deputado estadual

Adriano Silva – deputado estadual

Max Russi – deputado estadual e secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social

Mauro Mendes – presidente de honra do PSB de Mato Grosso