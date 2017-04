Condenado a 50 anos por latrocínio e estupro da própria filha, homem é preso em MT

BARRA DO BUGRES

DA REDAÇÃO

Condenado a 50 anos de prisão pelos crimes de latrocínio e estupro, I. C. da S., de 37 anos, foi preso na região do município de Barra do Bugres (168 km a Médio Norte), na quinta-feira (27.04), em ação integrada da Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar.

O procurado foi condenado pelo latrocínio praticado no ano de 2003 na cidade de Brasnorte (579 km a Noroeste), quando ele e outro indivíduo abordaram um casal num veículo, nas proximidades da Rodovia MT 170.

Durante a ação criminosa foram efetuados vários disparos de arma de fogo contra uma das vítimas, que não resistiu aos ferimentos indo a óbito.

Já os crimes de estupros aconteceram na cidade de Rondon do Pará (PA), tendo como vítimas, a enteada e a filha do próprio autor.

O suspeito foi preso no ano de 2010 no estado do Pará, e depois de 05 anos de reclusão ele conseguiu fugir do Completo Penitenciário Santa Isabel, região metropolitana de Belém.

Nesta semana, a Delegacia de Polícia de Barra do Burgues recebeu informações do possível paradeiro do procurado.

Uma ação foi planejada pelas forças de segurança da cidade para efetuar a recaptura do criminoso.

O acusado foi surpreendido na tarde de quinta-feira (27), em uma fazenda na área rural de Barra do Bugres.

Ao perceber a presença dos policiais, ele correu para dentro de uma casa, onde, com uma espingarda passou a ameaçar os policiais.

Durante tentativas de negociação, as equipes conseguiram imobilizar o procurado, que foi contido e levado à Delegacia de Polícia de Barra do Bugres.

Além do mandado de recaptura cumprido, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e resistência.

Conforme o delegado de polícia, João Paulo Praisner, o indivíduo é considerado de alta periculosidade, condenado por crimes hediondos, e ainda era temido por moradores do Assentamento Campo Verde.

“O excelente trabalho é resultado da eficiência, empenho e dedicação dos servidores da Polícia Civil da Polícia Militar, que conta com apoio do Major Pedro Miguel de Sousa, Comandante de Barra do Bugres”, destacou o delegado João Paulo Praisner.