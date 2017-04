Confira o que abre e fecha no feriado de 1º de maio

DIA DO TRABALHADOR

DA REDAÇÃO

Por conta do feriado nacional em que se celebra o Dia Internacional do Trabalhador, as repartições públicas estaduais não funcionarão no dia 1º de maio, próxima segunda-feira.

Apenas as atividades essenciais em regime de plantão estarão funcionando, como a segurança pública.

O funcionamento do Poder Executivo atende ao calendário de feriados e pontos facultativos nos órgãos públicos do Estado para o ano de 2017, divulgado pelo Decreto nº 776, de 27 de dezembro de 2016.

Além de toda a estrutura administrativa do Estado, as sedes do Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), e o Ganha Tempo, em Cuiabá e Várzea Grande, localizado no Centro da Capital, estarão fechados para atendimento devido ao feriado. A informação é da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social.

Saúde

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES) estarão fechados durante o dia 1º de maio o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa (Cridac), o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade, o Hemocentro e a Farmácia Especializada de Alto Custo. O atendimento será retomado apenas na terça-feira (02.05).

No Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacem) terá um plantonista apenas para receber e armazenar amostras, mas em casos de análise imediata o plantonista inicia este processo.

Segurança

A Segurança Pública é um serviço essencial, por isso apenas as unidades administrativas irão parar durante o feriado.

O Instituto Médico Legal (IML), assim como as delegacias Especializadas de Homicídio (DHPP), de Trânsito (Deletran) e a de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), estarão em regime de plantão atendendo a sociedade normalmente.

Já as Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos de Cuiabá e Várzea Grande, trabalharão sob regime de sobreaviso.

Em Cuiabá e Várzea Grande as unidades da Central de Flagrantes, do bairro Planalto, e a Central de Ocorrências, da Prainha, além da Central de Flagrantes, em frente ao aeroporto de Várzea Grande, estarão funcionando normalmente e devem centralizar os procedimentos de Boletins de Ocorrências.

Internautas poderão obter atendimento online na Delegacia Virtual para registro de ocorrências envolvendo extravio/furto, furto de celular, exercício ilegal da profissão, desaparecimento de pessoas, calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, e também realizar o pré-registro de outros crimes. Para acessar a Delegacia Virtual clique aqui.