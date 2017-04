Corrida arrecada 8,5 toneladas de alimentos e beneficia 15 entidades

31ª CORRIDA BOM JESUS

DA REDAÇÃO

Sucesso de público, a 31ª Corrida Bom Jesus de Cuiabá, realizada tradicionalmente pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, em comemoração ao aniversário da Capital, bateu recorde de arrecadação e recolheu 8,5 toneladas de alimentos não perecíveis.

Na tarde da última quarta-feira (26), o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro, realizaram na Secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, a entrega dos mantimentos para 15 entidades carentes.

Para Emanuel, o sucesso das arrecadações e de toda a mobilização, marca o resultado positivo da 31ª Corrida e os donativos ofertados pelos corredores foram uma demonstração de amor, carinho e solidariedade que é natural da população cuiabana.

“Com esse grande ato, podemos dizer que fechamos com ‘chave de ouro’ este evento que traduz o fim das comemorações do aniversário de Cuiabá. Pois o pilar de nossa gestão, além da humanização é a inclusão social. E queremos agradecer o empenho de todos que contribuíram para a grandiosidade deste evento, desde a sua inscrição até a entrega alimentos”, frisou Emanuel.

Também comemorando o sucesso da Corrida e da arrecadação, o secretário Renato Anselmo Vilela, explicou que cada instituição foi contemplada com 500 kg de alimentos.

“Não cobramos nada do competidor pela participação na corrida. Mas convocamos para que na entrega dos kits, eles trouxessem dois kg de alimentos não perecíveis, pois sempre acreditamos na solidariedade de nossos irmãos cuiabanos. E o resultado está aqui, cinco mil participantes e 8,5 toneladas de alimentos, um exemplo de humanização e parceria”, disse o secretário.

Essa reciprocidade também foi sentida pelo líder da Pasta de Assistência Social, Wilton Corrêa que explicou como as instituições foram escolhidas.

“Seguimos a lista das entidades que são nossas parceiras na busca por humanizar os atendimentos aos nossos cuiabanos. Dentre as quais, conseguimos contemplar as que estavam mais necessitadas. Cabe ressaltar que esta foi uma benesse que recebemos da pasta de Cultura, Esporte e Turismo que veio para agregar o trabalho já realizado pela nossa pasta”, completou.

O presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Centro Oeste, Alonso Moura e a coordenadora da coordenadora Regional da Fundação Fé e Alegria, Geiz Neles Fares agradeceram a atitude da prefeitura, por acreditar no trabalho realizado pelas entidades e a contribuição econômica que vai garantir o alimento na mesa dos atendidos.

“Essa doação vinda da prefeitura, pelo prefeito Emanuel Pinheiro, e secretária de Cultura Esporte e Turismo e também da Assistência Social, vai nos ajudar manter a alimentação entre 10 a 15 dias, porque lá na Comunidade Paraiso, acolhemos cerca de 50 a 55 pessoas, e todos os dias são quatro refeições por dia. Lá, não cuidados apenas de dependentes químicos e álcool, cuidamos de seres humanos, então a partir do momento que oferecemos qualidade de vida, preparando essas pessoas para que retornem ao mercado de trabalho e para suas famílias, e o alimento é o primeiro fator que pode nos ajudar nisso. Quero ressaltar a nossa gratidão ao município por nos oferecer, além do apoio social, o trabalho realizado pela secretaria de saúde com nossos internos”, disse o presidente.

“A nossa entidade esta dividida em três unidades, Planalto com educação especial (120 pessoas), Novo Paraíso com educação infantil e programa de aprendizagem (110) e no Jardim União que são (110). Como são 500 quilos conseguiremos dividir para as três, de acordo com as necessidades de cada uma”, completou a coordenadora.

NOVIDADE

Ainda na ocasião, o prefeito pontuou que durante a corrida ouviu de diversos atletas sugestões de mudanças na quilometragem do percurso.

“Nossa corrida tem a adesão de muitas pessoas que nem sempre conseguem atingir o percurso de 10 km, por isso nos solicitaram mudanças para 05 km. Assegurei que ou faremos as próximas edições considerando as duas opções, ou pensaremos na opção de realizarmos duas Corridas no ano, sendo uma com 05 km, atendendo essa parcela da população”, finalizou Emanuel.

ENTIDADES BENEFICIADAS

Irma Ilda, Fundação Fé e Alegria, IMAC – Creche Adventista ADHA, Igreja Assembleia, Casa da Mãe Joana, Comunidade Terapêutica Valentes de Davi, Centro Terapêutico Tenda de Abraão, Comunidades Terapêutico Paraiso, Limiar Comunidade Terapêutica, Obras Sociais Anália Franco, Grupo Voluntário Viver Feliz, Centro Integrado Raio de Luz, Cemper – Centro Pedagógico de Ensino, Creche Vó Cristina, IRPAMDEQ – Instituto de Proteção, Recuperação e amparo e à mulher dependente Química do Estado de Mato Grosso.