Estudante de Medicina da UFMT morre em acidente de carro em Sinop

TRAGÉDIA NO TRÂNSITO

SÓ NOTÍCIAS

O corpo da estudante de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Rafaela Teixeira de Almeida, 22 anos, que morreu, esta madrugada, em um acidente no centro, será trasladado para o município de Juiz de Fora (MG).

O velório da jovem terá duração de duas horas em Sinop e começa a partir das 21h, hoje, no memorial Luz e Vida, na avenida das Embaúbas.

Ainda esta noite, o corpo de Rafaela será levado até Cuiabá, de onde seguirá de avião até o Rio de Janeiro (RJ).

De lá, segue para Juiz de Fora, onde deve chegar nesta segunda-feira, às 18h.

O segundo velório deve começar às 23h.

O sepultamento da acadêmica está previsto para terça-feira (2), no cemitério Parque da Saudade, no município mineiro.

Conforme Só Notícias já informou, o acidente ocorreu, esta madrugada, no centro de Sinop.

Rafaela estava em um Kia Sorento, preto, que acabou caindo na vala de escoamento de água, no cruzamento entre as avenidas dos Ingás e Embaúbas.

A jovem chegou a ser encaminhada para o Hospital Regional, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por moradores, que informaram sobre o acidente.

No local, os policiais encontraram o veículo capotado dentro da vala.

Rafaela estava submersa “de cabeça para baixo” na água.

Com apoio de moradores, os policiais conseguiram retirar o carro de cima da estudante.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e, imediatamente, encaminhou a jovem para o Hospital Regional.

Na unidade, os médicos ainda tentaram reanimá-la, porém, não obtiveram êxito.

Quatro amigos de Rafaela contaram que estavam em um bar, no centro, fazendo uma despedida para ela, que havia desistido do curso de Medicina na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Segundo eles, a estudante pretendia ir embora nesta segunda-feira, e voltar para Juiz de Fora.

Conforme a versão das testemunhas, todos haviam ingerido bebidas alcoólicas.

No boletim, não é descrita a versão deles sobre as circunstâncias do acidente.

A condutora do carro, que tem 32 anos, foi conduzida para a delegacia municipal, onde prestou depoimento e foi liberada.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência registraram um “auto de constatação de embriaguez”. No documento, eles relatam que a motorista aparentava estar alcoolizada e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Rafaela era natural de Juiz de Fora (MG) e morava com colegas do curso de Medicina, em uma residência localizada na avenida das Palmeiras, no Jardim das Palmeiras. As causas e responsabilidades pelo acidente passam a ser apuradas, assim como a versão contada pelas testemunhas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.