Jardineiro de 63 anos é preso acusado de estuprar três crianças em Mato Grosso

TARADO DA TERCEIRA IDADE

DA REDAÇÃO

Um idoso investigado por estupro de vulnerável contra três crianças foi preso pela Polícia Judiciária Civil, no município de Primavera do Leste (231 km ao Sul), na última quinta-feira (27.04), em cumprimento de mandado de prisão.

O jardineiro, S.H.N., 63, teve a ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça. Ele é acusado de estuprar três meninas, com idades entre 06 a 08 anos.

As investigações iniciaram há cerca de dois meses, como denúncia da mãe de uma das vítimas na Delegacia de Polícia de Primavera do Leste.

No decorrer das diligências foram identificadas outras duas crianças, vítimas do jardineiro que agia sempre com o mesmo ‘modus operandi’.

O acusado se beneficiava do serviço de jardineiro para ter permissão de entrar nas residências.

Com isso, ele atraia as vítimas oferecendo pequenos agrados como balas, doces e sorvetes.

Após ganhar a confiança das crianças, o investigado as conduzia para um lugar escondido onde praticava os abusos sexuais.

Com base nos indícios e provas colhidas, a Polícia Civil representou pelo mandado de prisão preventiva do idoso.

De acordo com o delegado Raphael Diniz Garcia, o suspeito foi ouvido no curso das investigações e na ocasião confessou a conduta a ele imputadas.

“Depois de ter a ordem de prisão cumprida, o jardineiro tentou contradizer o que havia dito no depoimento anterior. Entretanto, as vítimas relatam com detalhes os abusos praticados por ele”, contou o delegado Raphael Diniz Garcia.

“E de extrema relevância a vigilância constante dos pais para com seus filhos, principalmente ainda quando criança. Além de zelar, cuidar e observar o comportamento dos filhos diariamente”, alertou o delegado.