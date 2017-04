SUSPEITA DE INFARTO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Rondonópolis José Carlos do Pátio (SD) procurou ajuda médica na manhã de domingo (30). A assessoria do gestor confirmou que Pátio está no Hospital Santa Casa.

A assessoria ainda informou que aguarda o boletim médico para divulgar o que teria levado o prefeito a sofrer um mal súbito.

José Carlos Junqueira de Araújo tem 58 anos e mais 30 anos de vida pública.

Com informações do Primeira Hora.