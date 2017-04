Seduc abre licitação para construção de quadra poliesportiva

PRÓ-ESCOLAS

DA REDAÇÃO

Alunos da Escola Estadual Lourenço Peruchi, localizada em São José dos Quatro Marcos (315 km de Cuiabá), estão prestes a ganhar um reforço para a prática de atividades físicas e culturais.

Isso porque a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) deu início ao processo licitatório para construção da quadra poliesportiva da escola.

Atualmente, as aulas são realizadas na quadra destinada ao uso de toda a comunidade do município.

A licitação, na modalidade Tomada de Preços, está publicada no Diário Oficial que circulou na quinta-feira (27.04).

A empresa responsável pela obra, que deverá observar as normas vigentes de acessibilidade e segurança, será escolhida no dia 17 de maio, às 14h, no auditório da Seduc, em Cuiabá.

O edital e anexos com todas as informações estão disponíveis no portal da Secretaria de Educação, na seção Licitação.

O diretor da EE Lourenço Peruchi, Nivaldo Moisés Martinhão, conta que a unidade foi construída no final da década de 1970 e nunca teve quadra poliesportiva, de modo que as atividades físicas sempre foram praticadas em outros espaços públicos.

“Estamos muito contentes pela abertura desse processo licitatório, porque essa quadra trará mais tranquilidade e comodidade para os nossos alunos, que não vão mais precisar se deslocar para outros lugares. Agora esperamos que a construção comece o quanto antes”, disse o diretor.

Ainda nesta semana, a Seduc lança outras licitações para construções em todo o Estado.

Todas as obras fazem parte do Pró-Escolas, o maior programa de ações e investimentos da história da educação de Mato Grosso.