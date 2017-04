Serviços da Sedec são levados para 6ª edição da Caravana da Transformação

PORTO ALEGRE DO NORTE

DA REDAÇÃO

A 6ª edição da Caravana da Transformação, realizada em Porto Alegre do Norte (a 1.125 km de Cuiabá) entre os dias 25 de abril e 05 de maio, no Complexo Esportivo Gezil Araújo, contará com serviços oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e suas adjuntas e vinculadas.

Turismo

O município de Canabrava do Norte, um dos 11 atendidos no evento, pode receber um investimento de R$ 300 mil para urbanização e revitalização do lago do município. A proposta já foi aprovada pelo Ministério do Turismo e está em análise na Caixa Econômica Federal.

“Nossa ideia é que a equipe consiga ver de perto as potencialidades da região, para elaborarmos ações para fomentar o turismo e gerar renda e trabalho”, afirma o secretário adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro.

Uma equipe da adjunta de Turismo estará presente realizando o cadastro no Sistema Cadastur que, desde 2014, passou a ser obrigatório para prestadores de serviços turísticos.

O cadastro gratuito abrange as seguintes atividades: meios de hospedagem (albergue, condo-hotel, flat, hotel urbano, hotel de selva, hotel fazenda, hotel histórico, pousada, resort e cama & café; agências de turismo; transportadoras turísticas; organizadoras de eventos; parques temáticos; acampamentos turísticos; guias de turismo.

Em caráter opcional, também poderão se cadastrar: restaurantes, cafeterias e bares; centros de convenções; parques aquáticos; estruturas de apoio ao turismo náutico; casas de espetáculo; prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos; locadoras de veículos para turistas; prestadoras especializadas em segmentos turísticos.

O cadastro vinculado ao Ministério do Turismo permite a participação em eventos, feiras e ações realizados pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, tais como o Salão do Turismo, Vai Brasil e Portal de Hospedagem.

Disponibiliza também o acesso a linhas de financiamento específicas para o turismo, por meio de bancos oficiais, além da participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo MTur.

Cadastro de artesãos

A secretaria adjunta de Empreendedorismo da Sedec fará o cadastro de artesãos e trabalhadores manuais no Programa de Artesanato Brasileiro (PAB). Os artesãos que estiverem com o cadastro vencido poderão atualizar.

Para se cadastrar no PAB é preciso apresentar ao menos uma peça de sua produção, levar uma foto 3×4, cópia do RG, CPF e comprovante de residência, e preencher a ficha de cadastro que será disponibilizada durante o atendimento.

Com o cadastro, o artesão poderá participar de feiras regionais e nacionais e ter acesso à linhas de crédito.

Há 72 artesões cadastrados nos 11 municípios atendidos pela Caravana, com destaque para o artesanato indígena.

Desenvolve MT

A Agência de Fomento do Governo vai atender o micro, pequeno e médio empreendedor comercial e rural, sobre as linhas de crédito ofertadas pela agência: MTF Veículos, MTF Empresarial, MTF Parcerias, MTF Empreendedor Individual, MTF Giro Mais, MTF Parcerias, MTF Microcrédito e outros.

Ipem-MT

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de mato Grosso (Ipem-MT), órgão delegado do Inmetro e vinculado à Sedec, vai oferecer serviços de orientação dos produtos com certificação compulsória, os regulamentados, os registros de empresas reformadora de pneus, extintores, descontaminadoras.

Na oportunidade abordará a Rede Consumo Seguro e Saúde, entre outros serviços, como do setor de metrologia.