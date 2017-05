Cuiabá pode ganhar painel de contagem regressiva para os 300 anos

MELHORIAS PARA A CAPITAL

O vereador Dilemário Alencar (PROS), apresentou, na sessão legislativa da Câmara Municipal desta quinta-feira (27), uma indicação ao prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), onde sugere que a Prefeitura transforme o relógio eletrônico existente no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Avenida do CPA, em um painel de contagem regressiva para os dias que faltam para Cuiabá completar 300 anos de fundação.

“O tricentenário da fundação de Cuiabá será comemorado no dia 8 de abril de 2019. Portanto, faltam pouco mais de 700 dias. Indubitavelmente, esta é uma data aguardada com muita expectativa pela população cuiabana. Penso que seria muito positivo a existência de um painel para a contagem regressiva dos 300 anos da nossa cidade, pois isto vai ajudar a contagiar a população a se mobilizar para uma participação efetiva nas atividades alusivas a data história do tricentenário”, explicou o vereador Dilemário.

O vereador disse ainda que sugeriu que painel seja na Avenida Mato Grosso, esquina com Avenida do CPA, porque no local circulam diariamente milhares de pessoas e ali já funcionou um contador regressivo dos 500 anos de fundação do Brasil.

“Certamente a ideia do painel dos 300 anos será bem recebida pela população, pois despertará a atenção para o tricentenário e impulsionará todos a entrar no clima de comemoração desta importante data”, pontuou Dilemário.