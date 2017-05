ENTREVISTA COM JÚLIO DA POWER

Sete meses após sobreviver a uma tragédia, o suplente de vereador Júlio da Power (PT do B), recebeu Mato Grosso Mais em sua casa, nesta segunda-feira (1).

Power toma posse como vereador nesta terça-feira (2), no lugar do titular, o vereador Juca do Guaraná (PT do B).

Júlio deve ficar apenas dois meses na cadeira de vereador e diz que durante esse período deve trabalhar uma fiscalização intensa na área da saúde.

No vídeo abaixo, Júlio da Power relata detalhes do assalto que ocorreu no final de setembro do ano passado no bairro Sol Nascente, em Cuiabá, durante uma caminhada eleitoral.

O pai dele, Custódio Alves Pereira, de 58 anos, acabou sendo assassinado com dois tiros.

Júlio, também alvo de dois disparos, foi levado a um hospital particular de Cuiabá e conseguiu se recuperar até mesmo antes da previsão médica.