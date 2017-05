Acidente mata motorista que teria furado sinal vermelho na Av. do CPA

BATIDA FATAL

DA REDAÇÃO

Morreu na manhã da última segunda-feira (0.04), J.P.S., de 33 anos, após se envolver em um acidente de trânsito, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que estava em um veículo Volkswagem Santana, teria furado o sinal vermelho ao passar no cruzamento da Avenida Dr. Hélio Ribeiro com a Avenida do CPA.

Uma caminhonete, que seguia sentido Bairro/Centro, não conseguiu evitar e atingiu a lateral do veículo da vítima.

A vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Cuiabá com ferimentos graves, porém não resistiu e morreu após dar entrada no hospital.

O condutor da caminhonete, de 20 anos, acabou detido pois dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo testemunhas, ele também estaria embriagado no momento do acidente.

A versão de que a vítima teria furado sinal vermelho, será investigada pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran). Com Assessoria