Dois suspeitos de assalto morrem em troca de tiros com a PM

EM JUARA

SÓ NOTICIAS

Dois homens acusados de envolvimento em um assalto em uma residência morreram após troca de tiros com policiais militares na MT-010, nas proximidades do Distrito 25, no município de Juara, ontem à noite (01,05)

De acordo com informações de um soldado da PM, os suspeitos invadiram o imóvel, renderam a família e fugiram levando um caminhão Mercedes-Benz azul e uma pá-carregadeira.

“Os policiais foram chamados e conseguiram localizar os assaltantes. Eles estavam armados e atiraram contra os policiais militares. Devido a isso, houve reação e os suspeitos acabaram morrendo no local”, disse o militar.

A pá-carregadeira e o caminhão foram recuperados e encaminhados ao pátio da delegacia da Polícia Civil, que dará continuidade nas investigações.

Os corpos dos suspeitos foram levados ao Instituo Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento de familiares.