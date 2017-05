DESABAFO DA DOR

DA REDAÇÃO

Familiares e amigos lamentam a morte da estudante de medicina, Rafaela Teixeira de Almeida de 22 anos, que ocorreu no último domingo (30.03).

Em comentário ao Mato Grosso Mais, na matéria do acidente, uma mulher que se identifica como tia, demonstra dor, e ao mesmo tempo, sua indignação pela injustiça ao saber que a mulher que causou o acidente teria sido liberada.

“Sou tia da Rafaela. Não entendo como uma mulher, não uma adolescente, de 32 ANOS pega a direção de um carro estando alcoolizada. Quer morrer vá sozinha. Agora estamos aqui esperando a Fafá chegar dentro de um caixão. Amanhã seria festa para recebe-la no aeroporto.

Não espero nada de justiça dos homens pq sei que está não funciona. Prestou depoimento e foi liberada. Mas da justiça divina esse cretina não escapa”, disse a tia.

Rafaela estava em um Kia Sorento, preto, que acabou caindo na vala de escoamento de água, no cruzamento entre as avenidas dos Ingás e Embaúbas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por moradores, que informaram sobre o acidente.

No local, os policiais encontraram o veículo capotado dentro da vala.

Quatro amigos de Rafaela contaram que estavam em um bar, no centro, fazendo uma despedida para ela, que havia desistido do curso de Medicina na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Conforme a versão das testemunhas, todos haviam ingerido bebidas alcoólicas.

A condutora do carro, que tem 32 anos, foi conduzida para a delegacia municipal, onde prestou depoimento e foi liberada.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência registraram um “auto de constatação de embriaguez”. No documento, eles relatam que a motorista aparentava estar alcoolizada e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Rafaela era natural de Juiz de Fora (MG) e morava com colegas do curso de Medicina, em uma residência localizada na avenida das Palmeiras, no Jardim das Palmeiras. As causas e responsabilidades pelo acidente passam a ser apuradas, assim como a versão contada pelas testemunhas.