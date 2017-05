Motorista de van escolar de Cuiabá é preso suspeito de estuprar aluno de 5 anos

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

O motorista de uma van escolar, acusado de estupro de vulnerável, foi preso pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), da Polícia Judiciária Civil, na tarde de quinta-feira (27.04), em Cuiabá.

Na função de condutor de veículo escolar, E.A.R. de 38 anos, atendia crianças de diferentes idades, de várias escolas.

Ele foi preso por força de um mandado de prisão temporária decretado com base em investigações da Deddica.

O acusado era investigado pela Deddica desde o dia 10 de abril, após a mãe de um menino de 05 anos, procurar a delegacia.

Segundo a comunicante, a diretora da escola em que o filho estuda, no bairro Planalto, foi quem a alertou dos abusos sofridos pelo filho.

A ação do suspeito foi descoberta, quando uma das alunas que usava o transporte percebeu, mesmo com a van em movimento, que o condutor do veículo abaixou a calça do menino de 05 anos, e começou a manipular o pênis do garoto.

O inquérito policial foi instaurado pela Deddica, sendo constatado que o investigado não possuía autorização para conduzir veículo de transporte escolar, exigida pela legislação.

Segundo as investigações, o suspeito que já tem passagem pela polícia pelos crimes de roubo e latrocínio, e se aproveitava da função que exercia para cometer os abusos sexuais.

Com base nos indícios, a Polícia Civil representou pela ordem de prisão temporária por estupro de vulnerável, expedido pelo Juizado da Infância e Adolescência da Capital.

Assim que foi decretado a ordem judicial, os investigadores de polícia efetuaram a prisão do acusado, em uma residência no bairro Doutor Fabio I.

Conduzido à delegacia, E.A.R. foi interrogado e negou os abusos. Ele foi levado até o Centro de Ressocialização de Cuiabá, onde ficará à disposição da Justiça.