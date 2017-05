Polícia Civil frusta ingresso de celulares em Cadeia Pública de Barra do Garças

SE DERAM MAL

DA REDAÇÃO

Dois rapazes foram detidos com mais de dez aparelhos celulares que tinham como destino a Cadeia Pública de Barra do Garças (502 km a Leste).

Um dos suspeitos era menor de idade, o outro responderá pelo crime de ingressar aparelho de telefonia celular em estabelecimento prisional.

As diligências iniciaram após policiais receberem uma denúncia anônima informando sobre a atuação dos suspeitos, nas proximidades da Cadeia Pública de Barra do Garças, com a intenção de promover a entrada de aparelhos celulares para dentro do presídio.

Em buscas na região, a equipe de investigadores conseguiu identificar os dois jovens, já conhecidos da Polícia, em atitude suspeita.

Durante a abordagem dos suspeitos, os policiais localizaram com eles, uma mochila com 12 aparelhos celulares, 3 carregadores e 2 fones de ouvido.

Questionados, eles confessaram que estavam com os objetos com a intenção de lançá-los para dentro da Cadeia.

Os dois suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Barra do Garças, onde o maior de idade, J.V.B. assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência pela infração de menor potencial ofensivo.

Após ser liberado, o suspeito envolveu-se em um novo crime, desta vez relacionado ao comércio de entorpecentes, ocasião em que acabou preso em flagrante pela Polícia Militar, pelos crimes de Tráfico de drogas e corrupção de menores.