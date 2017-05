Prefeitura passa inserir todas informações do Hospital São Benedito no Portal

TRANSPARÊNCIA

Partindo do alicerce de uma gestão humanizada e de respeito ao cidadão, a Prefeitura de Cuiabá deu início neste mês à inserção integral das informações correspondentes ao Hospital Municipal São Benedito no Portal Transparência.

Até então, apenas o Regimento Interno, organograma e Lei de criação eram disponibilizados.

A secretária de Saúde de Cuiabá, Elizeth Araújo, observou que além das informações que já constavam, agora o contribuinte terá acesso às receitas e despesas, orçamento, folha de pagamento, contratos, licitações, convênios, pagamentos extra-orçamentários, controle de projetos e programas, processos seletivos e lotacionograma.

“A gestão Emanuel Pinheiro preconiza o respeito ao cidadão, seja no atendimento dos serviços públicos, como no acesso às informações. É fundamental que o contribuinte saiba como seu dinheiro está sendo aplicado, pois só assim poderá cobrar precisamente nossas ações”, analisou Elizeth.

A medida foi tomada em cumprimento ao acórdão nº 659/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT).

No despacho de 20 de dezembro do ano passado relatado pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, o Pleno decidiu pela aprovação das contas anuais de 2015 sem ressalvas, apresentando, entre as recomendações, zelar pela Lei de Acesso à Informação.