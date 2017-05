Quadrilha de Cuiabá é presa em Barra do Garças quando planejava assaltos

NESTA SEGUNDA-FEIRA (01.05)

DA REDAÇÃO

Os Policiais surpreenderam uma associação criminosa que preparava-se para realizar assaltos na ciadade de Barra do Garça nesta segunda-feira.

O grupo criminoso da cidade de Cuiabá, era formado por quatro suspeitos que possuem diversas passagens criminais.

Foram abordados em uma residência no jardim Pitaluga, onde planejavam a execução de diversos roubos.

Com os investigados foram apreendidos: um revólver calibre 38, municiado, celulares, porção de entorpecente, e 01 veículo Citröen C 4 Palace, que estava cravado de disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil apurou que o veículo (que apresentava colagens de fita isolante para disfarçar os buracos) teria sido utilizado em uma tentativa de roubo no mês de fevereiro na cidade de Campo Novo dos Parecis e naquela oportunidade houve troca de tiros entre policiais e os suspeitos.

A ação de segunda-feira (01.05) foi realizada de forma integrada entre as unidades da Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças: 1ª Delegacia de Polícia, 2ª Delegacia de Polícia, Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), Delegacia Regional por meio dos trabalhos do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA).