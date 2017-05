Secretaria de Cultura abre credenciamento de artistas para o Vem Pra Arena

DIVERSIDADE ARTÍSTICA

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), abre credenciamento para artistas e grupos dedicados às mais diversas linguagens artísticas, interessados em compor a programação do Vem Pra Arena de 2017 e 2018.

O cadastramento será realizado exclusivamente mediante envio de formulário eletrônico, por meio da plataforma Mapas MT, até as 19h do dia 30 de junho.

O edital de credenciamento – disponível no site da Secretaria, facilita a construção de uma programação marcada pela diversidade e que favoreça também a participação de artistas e grupos baseados em cidades do interior.

Conforme trecho do edital, constitui-se como um mecanismo específico, em articulação com artistas e grupos, instituições, empresas do setor privado e organizações da sociedade civil, de forma descentralizada para todos os municípios de Mato Grosso, fortalecendo a gestão cultural.

Para se inscrever, o proponente deverá acessar o Mapas e se cadastrar como “agente”, preenchendo os dados pessoais e profissionais, incluindo o portfólio – como vídeos e fotos – e informações sobre a trajetória e realizações artísticas.

Após o cadastramento como agente, o proponente deverá acessar o link “projetos”, na parte superior direita da tela, selecionar o presente edital de credenciamento e efetuar a inscrição online.

Neste momento, ele indicará o produtor responsável por sua proposta, podendo ser ele próprio ou um representante legalmente constituído de acordo com a legislação vigente.

O número de protocolo será gerado no ato da inscrição online e validado com o envio da proposta.

Para dúvidas e orientações detalhadas sobre o processo de inscrição online, está disponível na página principal deste mesmo sítio o tutorial descrevendo passo a passo do processo.

O preenchimento de todos os campos do formulário contido no site https://mapas.mt.gov.br/ é obrigatório, sendo que cadastros incompletos serão desconsiderados.

Artistas e grupos artístico-culturais poderão apresentar uma ou mais propostas, com diferentes formatos e conteúdos.

A seleção dos credenciados será realizada pela Secretaria de Estado de Cultura por meio de uma Comissão de Seleção, especificamente constituída para este fim.

Dentre outras atribuições, o grupo deverá assegurar a participação das manifestações da cultura tradicional, indígena e quilombola na programação anual do Vem Pra Arena.

Dúvidas e informações referentes ao Edital de Credenciamento deverão ser encaminhadas à Superintendência de Políticas Culturais da SEC-MT, por meio do e-mail: vempraarena@cultura.mt.gov.br.