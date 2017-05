Secretaria finaliza serviço de recapeamento em bairro de Cuiabá

RECANTO DOS PÁSSAROS

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras Públicas finalizou na última semana o trabalho de recapeamento em uma das principais vias do bairro Recanto dos Pássaros.

A demanda faz parte do projeto de infraestrutura que a pasta tem realizado em toda Capital, atendendo as principais demandas da sociedade.

Desta vez, os beneficiados são, principalmente, os moradores da Rua Juriti (antiga Rua Seis).

Conforme explica o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, por conta do grande fluxo de veículos, a estrutura se encontrava totalmente destruída, o que tornou necessária uma intervenção imediata para a execução do serviço de recuperação.

Segundo ele, a rua é utilizada diariamente por condutores dos bairros vizinhos como Jardim Universitário e Jardim Imperial, para chegar a outros pontos da cidade.

“Essa é uma via muito importante para os moradores da região, pois funciona como um grande ponto de acesso a uma das grandes avenidas de Cuiabá, que é a Avenida das Torres. No entanto, apesar do constante movimento, há muito tempo ela não passava por uma restruturação”, comentou Vanderlúcio.

O secretário destaca ainda o empenho depositado por toda equipe na obra, fazendo com que os trabalhos ganhassem agilidade e eficiência.

Para ele a obra deverá proporcionar não só uma maior celeridade aos que trafegam pelo local, mas também garantir que o trajeto seja feito com uma maior segurança e tranquilidade.

“Fizemos um levantamento que nos permitiu identificar as regiões com uma maior urgência em receber os trabalhos e agora estamos colocando o que foi planejado em prática. Nossos esforços serão sempre no sentido de garantir que as demandas da sociedade sejam atendidas com a qualidade que Cuiabá merece”, pontuou o secretário.

Outras avenidas

De acordo com o secretário a proposta é estender o projeto de recapeamento para outras regiões, incluindo as grandes avenidas do município.

Na última quarta-feira (27), por exemplo, a Secretaria deu inicio aos trabalhos de frisagem e recapeamento da Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Inicialmente, a obra engloba o trecho que tem seu começo na alça do contorno do viaduto da Miguel Sutil, sentido centro-bairro, até o entroncamento com a Avenida Tancredo Neves, nas proximidades do viaduto Jornalista Clóvis Roberto de Queiros.

A obra é fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que disponibilizou o recurso na ordem de R$ 4 milhões.

A expectativa é de que até a próxima semana a parte inicial esteja finalizada, eliminando todas as pequenas fissuras (ondulações) ou qualquer outro tipo de deformidade que atrapalham os condutores que trafegam pela via.