Defesa nega que ex-conselheiro do Tribunal de Contas negocia delação junto ao MPE

FORA DE COGITAÇÃO

MATO GROSSO MAIS

O ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Humberto Bosaipo, por meio do seu advogado, negou que esteja firmando acordo de delação premiada junto ao Ministério Público do Estado.

Em nota divulgada na imprensa, a defesa de Bosaipo diz que já está tomando medidas em decorrência do ex-presidente da ALMT, José Riva (sem partido), ter incriminado o ex-conselheiro na ação penal da Operação Arca de Noé.

“…a falsa imputação que lhe fizeram já está sendo objeto de medidas defensivas pelo Sr. Humberto Melo Bosaipo, não ensejando em seu espírito, em momento algum, a vontade de utilização de igual expediente (falsas imputações, a fim de incriminar terceiro para esquivar-se de responsabilidades pessoais)”, diz trecho da nota.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

Humberto Melo Bosaipo não está negociando nenhum acordo de delação premiada, de modo que a reportagem não merece crédito de verdade. O fato de José Geraldo Riva, ter lhe incriminado na ação penal decorrente da “Operação Arca de Noé”, não induz qualquer medida no sentido propagado pelo site.

Ao contrário, a falsa imputação que lhe fizeram já está sendo objeto de medidas defensivas pelo Sr. Humberto Melo Bosaipo, não ensejando em seu espírito, em momento algum, a vontade de utilização de igual expediente (falsas imputações, a fim de incriminar terceiro para esquivar-se de responsabilidades pessoais).

Esclarecemos ser impossível qualquer manifestação do Sr. Humberto Melo Bosaipo no sentido de confessar os crimes que lhe foram imputados, uma vez que os fatos decorrentes de todas as denúncias à ele direcionados, não guardam qualquer afinidade com a verdade.

Sendo que, além da inexistência de provas de incriminação a seu desfavor, todas as ações penais decorrente da “Operação Arca de Noé”, encontram-se viciadas em seu bojo instrutório, na medida em que as investigações em seu nascedouro operou-se à margem da legalidade.

A defesa de Humberto Melo Bosaipo reitera a inocência de seu cliente, nos termos já lançadas em todos os processos, refutando qualquer tipo de factoide diverso daquilo posto nos autos.

Acreditando na seriedade da imprensa mato-grossense, Humberto Melo Bosaipo espera a devida retratação dos veículos que propagaram inverdades a seu respeito.

Ronaldo Farias (Advogado)