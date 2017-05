SAÍDA DE GARCIA; VÍDEO

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nesta terça-feira (2), para fazer duras críticas contra o próprio partido.

Bezerra atribuiu a decisão da executiva nacional do PSB, em afastar o seu presidente do diretório no Estado, deputado federal Fábio Garcia (PSB), de autoritária e antidemocrática , remetendo ao período da ditadura militar.

“Esse procedimento revela que a executiva nacional do PSB não está disposta a conviver em uma sociedade democrática”, comentou.