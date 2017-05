Ex-ministros de Dilma Rousseff serão testemunhas de Silval em ação do MPF

LEGADO DO VLT

GAZETA DIGITAL

O juiz federal da 1ª Vara de Mato Grosso, Ciro José de Andrade Arapiraca, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público Federal (MPF) para que sejam colhidos depoimentos do ex-governador Silval Barbosa, e do ex-secretário da Secopa, Maurício Guimarães, na ação civil pública que busca a condenação por danos morais em razão das irregularidades na escolha e no procedimento de execução das obras de construção do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).

A ação também autoriza os ex-ministros de Esporte, Orlando Silva de Jesus Júnior, e José Aldo Rebelo Figueiredo, a serem testemunhas de defesa de Silval. A decisão foi proferida na última sexta (28) e prevê que as oitivas sejam feitas pessoalmente ou mediante videoconferência.

Além de Silval e Magalhães, o Ministério Público Federal também requereu a oitiva, na condição de testemunha, dos representantes legais do Consórcio VLT Cuiabá e das empresas CR Almeida S/A Engenharia de Obras, Caf Brasil Indústria e Comércio S/A, Santa Bárbara Construções S/A, Magna Engenharia Ltda e Astep Engenharia Ltda, além do engenheiro civil Jonathan de Almeida Nery.

Na mesma decisão, o MPF deferiu o pedido do ex-governador para a oitiva de suas testemunhas como prova.

Serão ouvidos os dois ex-ministros, o deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Sérgio Ricardo, o ex-assessor especial da Secopa, Rafael Detoni Moraes, e a representante da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de Mato Grosso (Assut), Marleide Oliveira Carvalho.

Em relação às autoridades estaduais arroladas, o juiz aponta que caso essas testemunhas não indiquem data e hora para serem ouvidas, Silval poderá formular perguntas por escrito em cinco dias.

Em seguida, os outros requeridos e o MPF serão intimados para formular perguntas, no mesmo prazo.

As perguntas serão enviadas às testemunhas indicadas para resposta, mediante o devido compromisso legal.

No que diz respeito às provas requeridas pelo Consórcio VLT e as empresas que o compõem, o juiz federal deferiu o pedido de juntada de novos documentos, que deverão ser apresentados no prazo de 15 dias, a contar da intimação da decisão.

Quanto à prova pericial solicitada pelo Consórcio, o juiz fixou o prazo de mais 10 dias “para esclarecerem, de forma objetiva e especificadamente, em que consistirá a prova pericial técnica contábil e a prova pericial técnica de engenharia, sob pena de indeferimento”, diz trecho da decisão.

Além disso, o Consórcio também teve atendido o requerimento de prova testemunhal e deverá listar o rol de testemunhas em 15 dias.

Ainda segundo a decisão, somente após a manifestação do Consórcio VLT é que serão designadas datas para audiência de instrução e julgamento.

Por fim, o juiz federal decidiu que o pedido de compartilhamento de informações feito pela Assembleia Legislativa restou prejudicado.