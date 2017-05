Ex-presidente da ALMT deu R$ 150 mil a deputado candidato a conselheiro no TCE

EMPRÉSTIMOS

DIÁRIO DE CUIABÁ - PABLO RODRIGO

Citado pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL), José Geraldo Riva, como um dos beneficiados do pagamento de “mensalinho” a deputados estaduais para votar a favor de projetos de interesse de governos passados, o deputado José Domingos Fraga (PSD) recebeu um depósito no valor de R$ 150 mil reais em 2013 a mando do próprio José Riva.

O extrato do depósito que o Diário teve acesso faz parte das provas e documentos apreendidos em operações policiais tendo o ex-deputado como alvo.

“Esse depósito com esse valor é porque já estavam atrasados dois meses. E no acordo para realizar o repasse, o parlamentar teria solicitado o adiantamento do próximo mês”, disse um membro do Ministério Público ouvido pela reportagem.

De acordo com o depoimento do deputado José Riva no último dia 31 de março à juíza Selma Arruda, o esquema foi montado ainda durante o governo Dante de Oliveira (1995-2002) para garantir o apoio de deputados em votações de interesse do Executivo estadual. Ao todo, 35 deputados teriam se beneficiado pelo esquema de pagamento de “mesada”.

Procurado pela nossa reportagem, o deputado Zé Domingos (PSD) disse que realmente recebeu vários recursos do ex-presidente da Assembleia, mas que seriam empréstimos de “vários negócios”.

“Primeiro é preciso deixar claro que esses valores não correspondem com o valor do mensalinho que ele prestou depoimento. E depois, eu já tive outros negócios com Riva. Porque ele [Riva], na Casa, era tido como o salvador da pátria. Não só comigo, mas com outros deputados. Quando tínhamos algum aperto, ele salvava a gente. Mas na forma de empréstimo que teria quer ser devolvido”, explicou Fraga.

De acordo com ele, essa era uma prática geral e que não envolvia a mesa diretora da Assembleia. “Vou averiguar se esse valor de fato entrou em minha conta, mas de fato ele sempre nos ajudava quando estávamos apertados. Com todos os deputados. Mas isso era entre a gente e o Riva, não tinha nada a ver com a Mesa Diretora”, disse o parlamentar.

“Não posso negar pra você que ele não nos ajudava financeiramente. É comum aqui na casa. Sempre foi e ainda é. Mas não na questão da pessoa da presidência. Mas é um deputado ajudando o outro. Mas isso não é mensalinho. Mensalinho como divulgaram tinha um valor mais irrisório do que esses depósitos”, finalizou.

A declaração de Zé Domingos Fraga é bem diferente da nota que emitiu no dia inicio de abril, quando apontou “desequilíbrio” e “vingança” nas denúncias feitas por Riva.

“A citação do nome do Deputado Zé Domingos a única explicação cabível é a de vingança em razão deste ter sido um dos Deputados que atuou de forma expressa, na época, contra a indicação da Sra. Janete Riva para o Tribunal de Contas do Estado”, diz trecho da nota enviada pela assessoria do parlamentar na época.

“(…) rechaçar veementemente as declarações ardilosas e inverídicas do ex-deputado, quer afirmar que jamais recebeu, durante sua vida pública, quaisquer valores que não estivessem estabelecidos dentro das normas legais da nação”, dizia outro trecho da nota.

A nossa reportagem procurou o deputado José Riva para comentar o episódio, mas até o fechamento da edição, não retornou as nossas ligações.