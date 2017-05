Governo defenderá pavimentação da MT 422 junto ao Conselho do Fethab

DESENVOLVIMENTO

Em reunião na tarde da última terça-feira (02), o governador Pedro Taques assegurou que o Governo do Estado defenderá, junto ao Conselho do Fethab, a pavimentação dos 40 km que liga os municípios de Santa Carmem à União do Sul.

Para isso, a Associação dos Beneficiários da Rodovia João Adão Scheeren deve fazer o projeto de asfaltamento da MT 422, que ligará os dois municípios na região norte do Estado.

“Nós temos recursos de operações de crédito na ordem de R$ 130 milhões que vão sair. Mais interessante que isso, é que nós estamos sentindo que o Governo Federal deve disponibilizar novas operações de crédito. Mato Grosso pode contrair de R$ 4 a 5 bilhões. Nós temos capacidade de endividamento para contrair novos empréstimos. E as obras que serão implementadas serão as que têm projeto”, afirmou o governador.

Segundo o prefeito do município de Santa Carmem, Rodrigo Frantz, a pavimentação contemplará a região que possui cerca de 80 mil hectares de soja.

“Vamos iniciar a discussão de elaborar o projeto juntamente com a Associação de Produtores. Essa medida será o início do trabalho para obtermos a pavimentação da MT 422. Essa obra é de grande importância para a nossa região e o Governo do Estado se mostrou interessado em nos ajudar”.

O vice-governador Carlos Fávaro também participou da reunião e enfatizou que as obras das rodovias prioritárias serão discutidas com o setor produtivo na reunião do Conselho do Fethab.

“Sabemos da importância dessa obra. Inclusive, a pavimentação da principal rodovia de acesso a Santa Carmem reduzirá o custo do frete local. Com o projeto em mãos, a rodovia passa a ser prioritária e, então, poderemos defendê-la no Conselho”, garantiu ele.

Na oportunidade, o prefeito relatou que os produtores já se propuseram a doar 100 mil sacas de soja – equivalente a R$ 50 milhões – para a pavimentação da rodovia.

O deputado Dilmar Dal Bosco, que também estava presente, lembrou que trechos da MT 140 e MT 422 foram pavimentados em parceria com os produtores.

“Com isso, os custos para o Governo do Estado reduziram consideravelmente. Essa é uma região importante e que possui um grande potencial de produtividade, por isso precisamos dar o ganho ao agricultor, ao pecuarista que contribui muito com o Estado”, afirmou o deputado, que é líder do Governo na Assembleia Legislativa.