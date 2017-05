Maioria das presas em MT cometeu crimes por ‘status’ ou amor

G1

A maioria das mulheres que estão presas em Mato Grosso cometeu crimes por ‘status’ ou amor.

É o que diz um levantamento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso (Sejudh-MT).

De acordo com dados da pasta, 567 mulheres estão presas atualmente nas cadeias e penitenciárias de Mato Grosso.

“A relação delas com esses companheiros, que provavelmente também são do mundo do crime, na grande maioria, do que a gente tem conhecimento, tem uma condição econômica não muito favorável. Isso também, no fundo, seja o motivador de se envolver no mundo do crime”, afirmou Schuh.