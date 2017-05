Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho participará de seminário em Cuiabá

ENERGIA RENOVÁVEL

DA REDAÇÃO

O Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, confirmou presença na abertura do 8º Seminário de Energia – Ideias Sustentáveis e Eficiência Energética, promovido pelo Sindenergia-MT (Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado de Mato Grosso), que ocorrerá de 22 a 24 de maio, no auditório da Fiemt, em Cuiabá. E fará a palestra principal sobre as ações de incentivo à energia renovável.

De acordo com o presidente do Sindenergia-MT, José Antônio de Mesquita, o evento tem o objetivo de informar à sociedade sobre o setor e mostrar o quanto é sustentável, eficiente e renovável.

Segundo ele, serão apresentados o balanço energético de MT, os efeitos positivos e negativos de empreendimentos hidroelétricos, custos socioambientais, vantagens do material grafeno, números de desenvolvimento e preservação e eficiência energética, dentre outros.

“O que temos para expor é importante para todos os membros do corpo social. Interessa os empresários, autoridades, imprensa e população em geral. E com palestrantes reconhecidos para tratar de temas que interferem no cotidiano dos negócios e pessoas. Inclusive, além das palestras, teremos minicursos e um deles tratará de eficiência energética. Exibirá ideias para diminuir custos de indústrias, comércios e residências com energia elétrica”, diz José Mesquita.

A cerimônia de abertura contará com as presenças do governador de Mato Grosso, José Pedro Taques, deputado federal, Fábio Garcia, presidente da Fiemt, Jandir José Milan, presidente do Sindenergia-MT, José Antônio de Mesquita, coordenador do Niepe (Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Estratégico da UFMT), Ivo Leandro Dorileo e do Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que será homenageado e palestrará.

Para o vice-presidente do Sindenergia-MT, Eduardo Leite de Barros Oliveira, Mato Grosso tem potencial para a produção de energia politicamente correta.

Segundo ele, além disso, de produzir energia sustentável, ainda produz quase 100% de toda a energia elétrica a partir de fontes limpas e renováveis. E espera a presença no Seminário de pesquisadores, professores e acadêmicos, hidrólogos, empresários da construção e comércio de elétricos, entre outros.

“É importante debater o setor e mostrar nossas ideias e tendências de mercado. E fecharemos o evento com uma visita técnica na Usina Hidrelétrica do Manso (UHE Manso). Para que conheçam a casa de comando, turbinas, geradores, lago e barragem. Faremos isso após o término de um minicurso sobre segurança de barragens, assim os participantes associarão o conhecimento teórico recém absorvido com a realidade prática”, comentou Eduardo Oliveira.

Inscrições

O período para se inscrever nas palestras, minicursos e visita técnica está aberto até 19 de maio, de forma gratuita e só pelo site do Sindenergia (http://www.sindenergia.com.br/ ). Mas não se pode deixar para a última hora, pois existem limites de vagas para todas as atividades.

Serviço

A abertura do VIII Seminário de Energia – Ideias Sustentáveis e Eficiência Energética está marcada para ocorrer no dia 22 de maio, segunda-feira, às 19h30, no auditório do Sistema Fiemt (Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso), que fica localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.193, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá. Mais informações sobre o seminário pelos telefones (65)3644-3443 e 99801-3443.