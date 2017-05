Misael Galvão realizará Audiência Pública para debater Lagoa Encantada

CÂMARA ITINERANTE

DA REDAÇÃO

A quase oito após a inauguração da nova estrutura, o complexo da ‘Lagoa Encantada’ localizado na região do Grande CPA, em Cuiabá, encontra-se completamente abandonado, com estruturas depredadas e tomadas pelo matagal.

A falta de iluminação tem aumentado perigo no local que são várias as reclamações por parte de visitantes do parque, que incluem falta de segurança, a degradação da pista de caminhada, o acúmulo de lixo e o abandono do parque.

A estrutura construída em torno da Lagoa Encantada – que custou aproximadamente R$ 2,1 milhões ao erário – outro mau que recebe grandes reclamações é o mau cheiro, prédios estão arrombados e imundos, os banheiros e vestiários, que não estão trancados com cadeados, não têm condição de uso.

Ouvindo os anseios da população de sua região o vereador por Cuiabá Misael Galvão (PSB), vem “Adotando” a luta para que possa melhorar as condições do local, o que era uma promessa de campanha, hoje começa a se tornar realidade, começou a travar grandes embates tanto na câmara Municipal como com a população cuiabana, pois vem buscando mecanismos para que as autoridades públicas comessem a olhar para o problema e tentar resolver.

“Cuiabá hoje é um exemplo de parques, Complexo Dom Aquino, Parque Tia Nair, Parque das Águas, Orla do Porto que são belíssimos e mudaram a autoestima dos cuiabanos, e a região da grande Morada da Serra, merecem um local igual, eu como conheço ativamente a Lagoa Encantada, que não tem nada de encantada, e precisa ser tratado diferente pelo poder público, já conversei com o prefeito Emanuel Pinheiro, com vários senadores, com deputados federais estaduais, sobre o tema e foi sinalizado como positivo, e tem de trazer a CAB, Ministério Público e esperamos bons resultados nessa grande luta que começamos a travar para a população”. Diz Misael

Recentemente realizou uma reunião na prefeitura municipal com quatro secretários para debater o tema Lagoa Encantada e Praça Maria Taquara, onde estive na reunião, o secretário de Ordem Pública Leovaldo Salles, de Serviços Urbanos José Roberto Stopa, Meio Ambiente Juares Silveira Samaniego e a secretária-Adjunta de Mobilidade Urbana Luciana Zamproni, que se definiu avanços nas conversas e uma junta de esforços com vereador, para que realmente saia do papel essa nova roupagem proposta pelo parlamentar, da reunião saiu a ideia proposta por Misael Galvão para realização da Audiência Pública para debater o tema também com a sociedade.

A ideia proposta pelo vereador, é transformar a Lagoa Encantada em um grande complexo de esportes, igual ao realizado pelos camelôs no Ginásio Dom Aquino, com várias modalidades de esportes, futebol de areia, campo soçaite, quadra esportiva, campo para práticas de jogos alternativos como Rugby e Futebol Americano.

Com a visita em loco de sua equipe de gabinete constatou espaço suficiente para tornar o local em um grande parque de esportes, a experiência bem-sucedida do Complexo Dom Aquino acabou incentivando o vereador que é presidente da Associação dos Camelôs a lutar por melhorias no local.

A Audiência pública está marcada para o dia 5 de maio na Lagoa Encantada, com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais para que possam discutir com a população a melhoria do local, a audiência será a partir da 19:00h.