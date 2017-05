ONG faz protesto após soltura de universitário que postou vídeo de zoofilia na internet

G1

O estudante de 30 anos teve o mandado de prisão cumprido e estava preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá, no Bairro Carumbé.

No protesto, os manifestantes entregaram um ato de apoio aos policiais da Dema, que haviam pedido à Justiça a prisão do estudante.

A ONG não fez uma estimativa do público presente.

Prorrogação de prisão

O estudante foi solto no mesmo dia em que o delegado Gianmarco Paccola, que investiga o caso, pediu à Justiça a prorrogação da prisão do rapaz por mais cinco dias, alegando que, fora da prisão, há potencial risco à integridade física do estudante, diante das ameaças sofridas por ele após a divulgação do vídeo.

Segundo o delegado, entre as ameaças sofridas estão três disparos de arma de fogo e uma tijolada que atingiram o carro do pai do estudante, ameaças que circulam no Bairro Pedra 90 – e já confirmadas pela Polícia Civil – afirmando ser “questão de honra” matar o estudante e indícios de invasão da residência dos pais do rapaz, mediante arrombamento.

Na ocasião, segundo Paccola, foram levados da casa dois cães e uma televisão.

O caso

O vídeo que o próprio estudante gravou circulou na semana passada nas redes sociais e causou revolta. Várias ONGs de proteção aos animais manifestaram repúdio e cobraram Justiça. Após a divulgação do vídeo, o rapaz deixou a casa dele e ficou na casa de amigos até a data da sua prisão.

Dois cães do estudante, que estavam na casa de uma amiga dele, no Bairro Pedra 90, foram resgatados no sábado (22). Já a cadela que aparece no vídeo foi encontrada no dia 25. Os três animais serão entregues para uma entidade de proteção aos animais, segundo informou a Polícia Civil.