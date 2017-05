PM prende homem pelos crimes de roubo, receptação e falsidade ideológica

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

Preso com três mandados de prisão em aberto, D.G.A, de 29 anos, foi pego em uma das em rondas de rotina no bairro Celestino Henrique.

Contra ele tinha três mandados de prisão em aberto, expedido pela 2º Vara Criminal de Várzea Grande, desde março de 2017.

De acordo com os PMs, durante abordagem e checagem junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) constatou três mandados de prisão em desfavor do suspeito, pelos crimes de roubo (Art. 157), receptação (Art. 180) e falsidade ideológica (Art. 307).

Sendo que após a revista no local foi encontrado um quadro de motocicleta com a numeração do motor adulterado.

Ele foi detido e encaminhado a Gerência Estadual de Polinter (Gepol) para demais providências cabíveis.