SOB NOVA DIREÇÃO

DA REDAÇÃO

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) aprovou, nesta terça-feira (2), após sabatina, o nome de Francisval Dias Mendes para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Foram 14 votos favoráveis e nenhum contrário. A matéria agora segue para análise no Plenário. Francisval Mendes é primo do ministro do STF, Gilmar Mendes.