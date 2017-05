Taques convida Garcia para o PSDB após direção do PSB em MT ser destituída pela Nacional

EFEITO REFORMA TRABALHISTA

DA REDAÇÃO

Mal deixou a presidência do PSB de Mato Grosso, o deputado federal Fábio Garcia (PSB) recebeu convite do governador Pedro Taques (PSDB) para se filiar no PSDB. O convite, de forma informal, teria ocorrido em Porto Alegre do Norte, município que recebeu a edição da Caravana da Transformação.

Além de Garcia, outros líderes do partido também foram destituídos da direção no Estado, entre eles o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, e o deputado federal Adilton Sachetti.

A decisão é da executiva nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), em virtude do posicionamento de Garcia, na votação do projeto que trata sobre a reforma trabalhista no Congresso Nacional.

O parlamentar votou a favor da reforma proposta pelo Governo federal, transgredindo a orientação do partido, que decidiu voto fechado de sua bancada contra a reforma.