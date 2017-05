SE JUSTIÇA NEGAR ACORDO

MATO GROSSO MAIS

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB), que deve retornar em breve à Secretaria de Estado de Cidades, disse, em entrevista à rádio Capital FM, nesta quarta-feira (3), que caso a Justiça mande o Estado fazer uma nova licitação para a retomada do VLT, o tempo para dar inicio às obras seria em torno de 2 anos, por causa do processo de licitação.

O parlamentar ainda ressaltou que o Governo pode desembolsar em torno de R$ 400 milhões a mais para a nova empresa que for ganhadora da concorrência pública.

No final de março deste ano, o Governo do Estado de Mato Grosso chegou a um acordo com o Consórcio VLT Cuiabá – Várzea Grande para a retomada das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Pelo entendimento entre as partes, o Estado vai pagar R$ 922 milhões para a conclusão integral da implantação do modal.

Segundo Wilson Santos, em torno de R$ 300 milhões seriam ainda do contrato firmado na gestão de Silval Barbosa (PMDB) e o restante seria dinheiro novo, da atual administração.

O deputado também descartou a possibilidade de uma empresa chinesa vir a tocar o projeto, já que o valor pedido seria maior que o acordo firmado entre Estado e Consórcio VLT.

A previsão é de que as obras sejam retomadas em maio deste ano com prazo de conclusão total de 24 meses, caso a Justiça mantenha o acordo entre Governo e Consórcio.

O cronograma das obras prevê a entrega da primeira etapa, em março de 2018, no trecho entre o aeroporto de Várzea Grande até a estação do Porto, em Cuiabá.

Até dezembro de 2018 deverá entrar em funcionamento todo o trecho da linha 1, num total de 15 quilômetros, entre o aeroporto de Várzea Grande e o Terminal do Comando Geral, em Cuiabá.

Já a linha 2, que compreende o trecho de 7,2 km entre a avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha) e o Parque Ohara, no Coxipó, será entregue até maio de 2019.

O termo do acordo foi discutido nos últimos meses em inúmeras reuniões entre o governador Pedro Taques, o secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, o controlador-geral do Estado, Ciro Rodolpho Gonçalves, o procurador-geral do Estado, Rogério Gallo, e suas respectivas equipes, com representantes do Consórcio VLT.

Agora, o acordo depende apenas da homologação da Justiça Federal, após concordância do MPE e MPF.

A renegociação para a retomada das obras ocorre quase três anos após a data inicialmente prevista para a entrega do modal, que era 31 de março de 2014.

Economia

Com a renegociação feita pelo Governo de Mato Grosso com o Consórcio VLT, o modal de Mato Grosso terá o menor preço por quilômetro do Brasil.

O VLT de Cuiabá – Várzea Grande custará, ao final, R$ 44,8 milhões por quilômetro, enquanto o da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, custou R$ 56 milhões.

Já o VLT de Goiânia, cujas obras ainda não foram iniciadas, foi contratado por R$ 62,1 milhões por quilômetro. Com assessoria