MT recebe o primeiro estádio-escola do país

O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, inauguraram nesta quinta-feira (04.05) a Escola Estadual Governador José Fragelli, na Arena Pantanal.

O primeiro estádio-escola do Brasil contará com ensino em Tempo Integral e capacidade inicial para atender 315 alunos.

A Arena da Educação alia o ensino regular à prática esportiva. A escola conta com estudantes dos 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio e foi instalada no 2º andar, do setor Leste da Arena Pantanal.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do atleta olímpico Vicente Lenilson, do judoca mato-grossense e campeão pan-americano David Moura, e da campeã mundial de jiu jitsu, Luzia Fernandes.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Pedro Taques ressaltou a importância do projeto, que resignifica a utilização da Arena Pantanal, construída para a Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014.

“É uma iniciativa inédita no Brasil e no mundo. Não estamos construindo uma escola de R$ 600 milhões, mas sim dando utilidade, uma ótima utilidade, ao complexo da Arena Pantanal”.

O governador Pedro Taques afirmou que a criação da escola trará mais esperança para garotos e garotas que contam com o sonho de se tornarem atletas.

“Se você desistir do seu sonho, você não conseguirá atingi-lo, portanto, se você não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, se não puder rastejar, grite, mas jamais desistam do sonho de vocês. Imaginem-se ouvindo o hino nacional, representando o Brasil em grandes competições, o sonho é de vocês, estamos apenas ajudando vocês nessa travessia”, afirmou.

O secretário Marco Marrafon afirmou que o projeto já está transformando a vida de 315 alunos e também dos professores que estão atuando na escola.

“É um projeto muito audacioso, e com muita inteligência e sofisticação fez com que o estado de Mato Grosso ganhasse uma escola com um investimento de menos de R$ 20 mil. Com pouquíssimo recurso empregado conseguiremos transformar a vida desses jovens”.

Segundo o secretário, a expectativa é de que a capacidade da escola suba para, ao menos, 500 alunos nos próximos anos, quando a unidade receberá turmas do 2º e 3º anos do ensino médio.

A Arena da Educação é uma iniciativa que servirá como base para projetos semelhantes no interior do Estado. Ela também integra o programa esportes nas escolas, por meio de escolinhas, entre outras iniciativas.

“Estamos estudando a criação de pelo menos cinco outras ‘areninhas da educação’, ou seja pequenos centros desportivos que transformaremos em escola, no interior do Estado”, afirmou.

O secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Leonardo de Oliveira, lembrou que não há prejuízo algum à utilização normal da Arena, pois todas as salas de aula podem ser revertidas em camarotes para grandes eventos.

“A Arena conta com 97 camarotes, por enquanto só estamos usando 12 e de uma maneira que todos podem ser revertidos sem nenhum custo adicional, e quase que imediatamente”.

Arena da Educação

As salas de aula foram montadas dentro dos espaços que antes serviam como camarotes. Mesas, cadeiras, quadros e equipamentos eletrônicos foram instalados para acomodar os estudantes e professores durante as aulas.

Além das salas, a escola conta ainda com biblioteca, sala de informática e refeitório.

Na Arena da Educação os alunos recebem alimentação balanceada, com o acompanhamento de nutricionistas.

Após o turno das aulas regulares, eles seguem para a grade diversificada, voltada às atividades esportivas, informática e projeto de vida.

Para o Ensino Fundamental são ofertadas práticas de basquete, atletismo, skate, tênis de mesa e xadrez; para o Ensino Médio haverá o futsal e, para ambos os níveis, luta olímpica, judô, natação e vôlei de praia.

O projeto “Arena da Educação”, em Cuiabá, faz parte do Pró-Escolas, o maior programa de ações e investimentos da história da educação do Estado de Mato Grosso.

A Arena da Educação é a primeira escola vocacionada do estado.