Batalhão de Trânsito aplicou mais de 2,4 mil multas e apreendeu 23 habilitações no feriadão

RODOVIA E URBANO

DA REDAÇÃO

Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário aplicou 2.413 multas e apreendeu 23 carteiras de habilitação no policiamento rodoviário e urbano durante o fim de semana com feriado prolongado (de 29 a 1º), do Dia do Trabalhador.

Também recolheu 78 certificados de registro de veículos (CRLV).

Mais de 140 motoristas foram submetidos ao teste de alcoolemia em diferentes pontos de rodovias mato-grossenses, porém nenhum acusou embriaguez ao volante.

Todos foram liberados para seguir viagem.

O Batalhão fez 60 bloqueios, como por exemplo a MT-010 (Helder Cândia) que dá acesso ao Distrito de Nossa Senhora da Guia, e a MT-210 (Emanuel Pinheiro), que liga Cuiabá a cidade de Chapada dos Guimarães.

Mais de 1.800 condutores de carros e motocicletas foram parados e tiveram seus veículos e documentação pessoal fiscalizados.

A atuação na Polícia Militar nas rodovias também incluiu 157 pontos demonstrativos, que consistem em manter viaturas paradas em locais estratégicos como forma de prevenir excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e outras infrações no trânsito.

LEI SECA

Já na Operação Lei Seca realizada em Cuiabá, na qual o Batalhão de Trânsito da PMMT atuou juntamente com Detran, Delegacia de Trânsito e outros órgãos, sete motoristas foram presos por embriaguez e 22 tiveram suas CNHs apreendidas.

Além disso, 35 veículos(carros e motocicletas)foram apreendidos por apresentarem irregularidade na documentação veicular, do condutor, mau estado de conservação, entre outras.

Essa ação ocorreu na Avenida Historiador Rubens de Mendonça(do CPA), na madrugada do domingo(30.04).