Campanha alerta população sobre o uso racional de medicamentos

SEXTA-FEIRA 05/05

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Cuiabá participa na próxima sexta-feira (5), na Praça Ipiranga, das 08:00 às 12:00 horas, das ações pela Campanha do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos.

Durante toda a manhã serão oferecidos serviços de saúde e orientações para a população.

“O evento de iniciativa do Conselho Regional de Farmácia em parceria com universidades locais, e a Secretaria de Saúde de Cuiabá tem como principal objetivo conscientizar a sociedade sobre o uso correto dos medicamentos, os riscos da automedicação e, a importância da orientação do profissional farmacêutico”, explicou a coordenadora de Assistência Farmacêutica da SMS de Cuiabá, Cristiane Oliveira Rodrigues.

Durante a ação, a população poderá aferir a pressão arterial, verificar a glicose sanguínea e ainda receber orientações sobre o uso racional de medicamentos e o descarte correto de medicamentos vencidos, pelos alunos e professores dos Cursos de Farmácia das Universidades de Cuiabá (UNIC), Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura (ICEC) e Universidade de Várzea Grande (Univag).

Você sabia?

Segundo especialistas o uso incorreto de medicamentos pode até matar.

Um dado divulgado pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), mostra que os medicamentos são a principal causa de intoxicação no país.

Em 2012 eles responderam por 27,27% de todos os casos registrados no Brasil e, a automedicação pode causar efeitos irreparáveis.

Nesse sentido, as farmácias tem que ser vistas como estabelecimentos de saúde e não como um comércio.

Em relação aos medicamentos vencidos a SMS estuda uma forma de disponibilizar nas unidades de saúde postos de coleta para que a população descarte esses medicamentos (vencidos), que foram dispensados pela própria rede municipal de saúde.

A Campanha de 5 de Maio é uma iniciativa do Conselho Regional de Farmácia (CRF-MT), em parceria Sindicato dos Farmacêuticos (Sinfar-MT) , universidades locais e a SMS Cuiabá.

Serviço

Campanha de 5 de maio – Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos

Dia – 5 de maio

Horário – das 08:00 às 12:00 horas

Local: Praça Ipiranga

(Com CFF e CRF-MT)