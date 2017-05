DESESPERO POR NOTÍCIAS

DA REDAÇÃO

Está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira (3), a estudante de Arquitetura, Kedma Oliveira, de 23 anos.

Amigos e familiares estão desesperados porque a estudante deixou uma mensagem de despedida em sua página pessoal no Facebook.

Após isso, ela não foi mais vista e o celular dela se encontra desligado.

Em sua postagem, ela disse amar os pais e pediu para que eles cuidem bem da filha: “Mamãe, tá doendo mais saber que não vou estar presente no primeiro aniversário da Yasmin. Aniversário que eu sonhei tanto em fazer. Só diga a minha filha todos os dias que eu amo ela, que ela não tem culpa de nada”.

Os pais da estudante já registraram boletim de ocorrência do desparecimento dela. A informação é do irmão de Kedma, Willians Vaz, que deu entrevista ao site Olhar Direto.

“Minha irmã saiu de casa era por volta das 18 horas, dizendo que ia para a academia. Ela estava com roupas de ginástica até. Só depois é que vimos que ela tinha postado aquilo e fomos atrás, procurar. Até agora ninguém tem informação e meus pais estão na delegacia para tentar alguma ajuda. Estamos desesperados”.

A estudante é moradora da região do bairro Jardim Vitória.

No Facebook, Kedma Oliveira pede desculpa aos pais e conversa diretamente com a sua mãe, lamentando não poder estar no aniversário da filha: “Mamãe, eu não queria fazer isso, mas tá doendo muito. Eu não sei lidar com isso. Tá doendo muito. Eu não entendo o que eu fiz de tão grave (…) Mamãe, tá doendo mais saber que não vou estar presente no primeiro aniversário da Yasmin. Aniversário que eu sonhei tanto em fazer. Só diga a minha filha todos os dias que eu amo ela, que ela não tem culpa de nada. Ela foi a melhor coisa que me aconteceu”.

“Mamãe, eu [estou] decepcionada comigo. Nunca imaginei poder fazer uma coisa dessas. Mas mãe, é mais forte que eu. (…) Sabe mamãe, o que me faz tomar essa decisão é que talvez eu veja novamente minha outra filha, a Alice. Nossa, só Deus sabe o quanto sinto a data dela. Ah queria tanto terminar minha faculdade, dar esse orgulho pra senhora e para o Papai. Me perdoe”, finaliza o texto.

O irmão da jovem ainda relatou que a mãe percebeu um comportamento estranho da jovem nesta quarta-feira: “Minha mãe percebeu que ela estava chorando, mas não achou que fosse algo deste tipo”. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da jovem pode entrar em contato com a polícia, através do 190 ou nos seguintes números: (65) 9 9907-5129, (65) 9 9304-1704 e (65) 9 9990-5919. Com Olhar Direto.