Estudante desapareceu após desconfiar de relação de irmã com ex-marido, diz Extra

CRISE FAMILIAR

DA REDAÇÃO

O desaparecimento de Kedma Oliveira, de 23 anos, ganhou a imprensa nacional.

Na tarde desta quinta-feira (4), o site carioca Extra, da Rede Globo, divulgou uma reportagem aonde a mãe da estudante de Arquitetura, Heslla Oliveira, de 45 anos, disse à que a filha (Kedma) desconfiava que uma irmã estaria tendo caso com o ex-marido dela.

— Minha filha estava desconfiada de uma relação entre o ex-marido e a irmã, mas era tudo da cabeça dela. Não tinha razão para ciúmes. Não sei por que ela agiu dessa forma. Talvez tenha ocorrido uma discussão entre eles — afirmou Heslla ao Extra.

De acordo com mãe da estudante, a irmã de Kedma costuma ajudar a cuidar da filha dela, de 10 meses, e a relação amigável com o pai da criança teria motivado uma discussão entre as duas. No texto de despedida deixado no Facebook, Kedma afirma: “tá doendo o que eles fizeram comigo. Espero que pra eles tenha valido a pena. Porque eu não vou conseguir perdoar isso nunca”. Leia mais aqui.