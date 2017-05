NESTA QUINTA

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso realizou mais uma reunião com o Conselho Diretor do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), nesta quinta-feira (04.05), às 8h, na sala de reuniões Garcia Neto, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Dentre as pautas debatidas estava o planejamento das obras que serão executadas com os recursos do Fethab nos anos de 2017 e 2018.