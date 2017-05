Procon de Cuiabá realiza Mutirão da Conciliação nesta sexta-feira

DIRETO DO CONSUMIDOR

DA REDAÇÃO

O Procon Cuiabá vai realizar mais uma edição do já tradicional Mutirão da Conciliação, nesta sexta-feira (05).

Desta vez, o evento acontecerá no bairro Pedra 90, na Praça CAIC, das 9h às 17h.

Na ação, os consumidores poderão renegociar suas dívidas com condições especiais com as empresas CAB Cuiabá, Energisa, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Além disso, a CDL Cuiabá realizará consultas do SPC e Serasa, orientando os interessados também em relação ao planejamento financeiro.

O evento também contará com a presença da OAB, por meio de suas Comissões do Direito do Consumidor, Direito dos Idosos, Direito do Trabalho e Direito da Previdência, que oferecerão orientações àqueles que necessitarem.