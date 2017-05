Oficinas de qualificação conquistam público durante a Caravana

CARAVANA DA TRANSFORMÇÃO

DA REDAÇÃO

As oficinas básicas de formação e artesanato, oferecidas de forma gratuita durante os “dias D” da sexta edição da Caravana da Transformação, representaram oportunidades de transformação para a população de 12 municípios da região Norte do Araguaia.

As atividades foram realizadas nos dias 28 e 29 de abril, em Porto Alegre do Norte (1.140 km de Cuiabá).

As qualificações oportunizam o descobrimento de novos potenciais, como o caso de Manuel Lucas Souza, de 21 anos. Morador do Distrito de Santo Antônio, em Confresa, ele participou do curso de corte de cabelo masculino, uma das oficinas de estética oferecidas pela Escola Galvan de Cabeleireiros.

“Onde moro não temos muitas oportunidades, se trabalha na lavoura ou marcenaria. Quando meu tio, que é cabeleireiro na cidade, me contou do curso, que eu sempre sonhei em fazer, nem pensei e fui para Porto Alegre. Quero investir nessa carreira, ter mais conforto e qualidade de vida”, conta o jovem.

A aposentada Maria Ferreira Braga, de 94 anos, mostrou muita disposição e deu os primeiros passos para voltar a costurar, na sexta edição da Caravana da Transformação.

Lá, ela passou por cirurgia de catarata nos dois olhos e participou como ouvinte na oficina de boneca de pano feita à mão.

A idosa foi a Porto Alegre do Norte acompanhada pelas netas Eliana e Edilamar, as três moram na localidade de Ponte Nova, do município de São Félix do Araguaia.

Dona Maria conta que já que já fez muitas “bonecas bonitinhas” para filhos, netos, bisnetos e tataranetos, mas, devido ao problema na visão, não conseguia colocar sequer a linha na agulha.

Tal como a avó, as netas são apaixonadas pela técnica de confecção de bonecas de pano e pretendem passar o conhecimento para frente, ensinando e encantando os descendentes.

Durante os “Dias D”, mais de 10 oficinas de qualificação gratuitas e bolsas com desconto em cursos profissionalizantes foram oferecidas ao público.

As oportunidades são resultados de parceiras entre a Secretaria de Estado de Trabalho de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), por meio do Programa Emprega Rede, e as Superintendências de Qualificação Profissional e Cidadania da Setas, a Escola Galvan de Cabeleireiros, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), e a Universidade Norte do Paraná (Unopar) de Porto Alegre do Norte.

“As oficinas de formação básica e as oportunidades dos cursos de qualificação profissional atendem à proposta do Governo do Estado de inclusão social e produtiva das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social”, reforça o titular da Setas, Max Russi.

Durante o sábado (29.04), foram realizados dois cursos no Complexo Esportivo Gezil Araújo com 10 vagas cada.

As oficinas de Planejamento e Aproveitamento dos Alimentos e de Manutenção de Tratores Agrícolas com aulas teórica e prática, em parceira com o Senar.

Após a Caravana da Transformação, essa parceria proporcionará mais 35 vagas de qualificação com carga horária de 40h, nos cursos de Confecção do Vestuário Básico Feminino e Inclusão Digital Rural.

As matrículas para esse curso foram feitas durante a Caravana, as aulas começarão no dia 22 de maio e serão realizadas no Senar de Porto Alegre do Norte.

“Meu sonho é ser militar do Exército, então eu aproveito as oportunidades que tenho em Porto Alegre do Norte. Fiz o teste para estudar na Escola Estadual Tiradentes da cidade e quero aprimorar o meu conhecimento com a oportunidade desse curso”, conta Mateus Santiago, de 15 anos, estudante do 2º ano do Ensino Médio, que conseguiu uma bolsa de inclusão digital do Senar.

Rosicléia Pereira Luz, de 37 anos, e o filho Artur, de 14 anos, também farão o curso de inclusão digital. Ela é autônoma e cuida da mãe, que é portadora de deficiência.

“Eu nunca trabalhei usando computador. E hoje em dia isso é horrível, me sinto analfabeta. Então, vou aproveitar a oportunidade e também incluir o meu filho”.