PERIGO À SOLTA

MATO GROSSO MAIS

O pecuarista Antenor Alves teve a sua criação de ovelhas novamente atacada por uma onça parda.

Segundo Alves, em entrevista ao Mato Grosso Mais, quatro ovelhas foram mortas na última segunda-feira (1) à noite.

Desde o início de abril duas equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso, formada por quatro policiais cada, e técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), tentam capturar o animal, que seria uma onça parda fêmea adulta.

Ela estaria nas imediações do município de Santo Antônio de Leverger (27 Km de Cuiabá).

A denúncia de que o felino estaria nas imediações de Santo Antônio foi feita por uma moradora.

Após checarem os indícios, a Sema constatou a presença da onça.

O comandante do Batalhão Ambiental, Tenente-Coronel Rodrigo Eduardo Costa, em entrevista ao Mato Grosso Mais, no dia 17 de abril, disse que alguns animais domésticos já teriam sido alvos do felino, com cães e gatos.

O Tenente-Coronel acredita que a onça seja fêmea justamente por estar praticando caça, mas não descartou também que o animal possar ser macho.

Costa fez questão de alertar que não há motivos para que os moradores entrem em pânico, porque as equipes estão trabalhando o tempo todo para localizar o felino.

Ele disse que vária armadilhas já foram feitas para que a onça seja capturada e após isso levada para região do pantanal para ser solta.

No dia que a reportagem foi publicada, Antenor Alves entrou em contato com Mato Grosso Mais, e relatou que já teve 20 carneiros mortos pela onça, oito, somente em uma noite.

A propriedade dele fica a 5 km do município, e conta com mais de 3 mil cabeças de ovinos.