Deputado de MT apresenta lei que cria Programa de Combate a desafios da Baleia Azul

O Programa consistirá em realizações de palestras aos alunos e pais com o intuito de prevenir e orientá-los quanto aos jogos virtuais que incentivam o suicídio e a automutilação.

O PL foi apresentando, nesta terça-feira (02.05), pelo deputado estadual Oscar Bezerra (PSB).

Mato Grosso já conta com mais de três vítimas do desafio “Baleia Azul” ou “Blue Whale” identificadas pelo 10° Comando Regional da Polícia Militar.

Uma das últimas vítimas teria entrado em contato com a polícia para pedir ajuda para sair do jogo.

Outra vítima foi identificada pela mãe, que constatou que a filha participava de um grupo e estaria sendo submetida a desafios.

O ponto mais extremo do jogo chega ao suicídio.

E o primeiro caso registrado no Brasil de morte foi em Mato Grosso.

A vítima foi à adolescente de 16 anos, Maria de Fátima, moradora de Vila Rica.

Foi pensando em coibir e prevenir ações como esta, que o parlamentar apresentou o projeto.

Se aceito a lei a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, em conjunto com as Secretarias de Estado de Segurança Pública e de Saúde, capacitarão profissionais especializados para compor o grupo de trabalho que será criado e será o responsável pela efetivação e sucesso do Programa.