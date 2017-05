Prefeita de VG, Lucimar Campos entrega títulos definitivos para moradores do Nair Sacres

DIGNIDADE

DA REDAÇÃO

Foi sancionada a Lei 4.217 que autorizou a regularização fundiária do Residencial Nair Sacre que faz parte da programação em comemoração ao Jubileu dos 150 Anos de Fundação de Várzea Grande e irá beneficiar mais de 100 famílias residentes, mas que ainda não tinham assegurados seus direitos e benefícios da propriedade definitiva.

“Estamos resgatando um compromisso do Poder Público de Várzea Grande com sua gente, ao assegurar o direito a propriedade. Não existe maior dignidade para um chefe de família, seja ele ou ela em dar um lar para sua família”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos lembrando que já promoveu a entrega de muitos títulos definitivos de propriedade, mas quer avançar mais.

Várzea Grande formalizou em abril último parceira com a Defensoria Pública de Mato Grosso para regularizar entre 45 mil e 70 mil casas, lotes urbanos e rurais nos próximos quatro anos.

A regularização do Residencial Nair Sacre é uma demonstração de que a administração municipal vai trabalhar forte na regularização fundiária urbana e rural.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, Kalil Baracat, a intenção da prefeita Lucimar Sacre de Campos é dar dignidade as pessoas e famílias e permitir que a administração municipal possa realizar obras públicas, já que a falta de regularidade muitas vezes impede a captação de empréstimos para obras públicas importantes.

“Precisamos avaliar essa questão com muita profundidade, porque o benefício tende a se ampliar com essa regularização, pois os imóveis e propriedades serão valorizados com o titulo definitivo e as obras públicas tendem a melhorar ainda mais dando mais condições e qualidade de vida para todos”, disse o secretário Kalil Baracat.

A solenidade de entrega dos títulos definitivos de propriedade do Residencial Nair Sacre acontece no dia 09 de maio, terça-feira a partir das 19:30 horas e faz parte da extensa programação de aniversário de Várzea Grande que vai do dia 07 a 15 de maio com inaugurações e lançamento de obras, entrega de título de regularização fundiária, show popular da dupla Chitãozinho e Xororó com entrada gratuita.