Seduc deve criar Pad contra servidor que “sentou” em ofício do TCE sobre auditoria

ASSUNTO SUPERADO

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Educação do Estado (Seduc) deve instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (Pad) contra um servidor efetivo da pasta.

O motivo é que o servidor, que já teria sido afastado de sua função na Seduc, não teria passado adiante o pedido feito pelo Tribunal de Contas do Estado sobre concessões de licença médica e absenteísmo de professores do ensino médio e fundamental da rede estadual de ensino.

O retardo em segurar as informações acabou atingindo o chefe da pasta, secretário Marco Marrafon, que acabou sendo declarado pelo TCE como revel, por não ter passado as informações no prazo solicitado.

Marrafon argumentou ao Mato Grosso Mais, na manhã desta quinta-feira (4), durante evento na Arena Pantanal, em Cuiabá, que já tomou todas as providências sobre o assunto e que as informações já estão sendo encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado e que é um assunto superado.