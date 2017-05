Taques consegue R$ 600 milhões com União para pontes e recuperação de estradas

VEJA VÍDEO

DA REDAÇÃO

O Governo de Mato Grosso obteve a liberação de R$ 470 milhões para investimento na construção de 105 pontes de concreto e mais R$ 130 milhões que serão destinados para a restauração de rodovias estaduais pavimentadas.

A autorização assinada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi publicada no Diário Oficial da União que circula nesta quinta-feira (04.05). As obras serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Na manhã desta quinta-feira (4), Taques, antes do lançamento do projeto pró-escola na Arena Pantanal, em Cuiabá, falou sobre o assunto. (ver vídeo abaixo).

A liberação de recursos para o programa Pró-Concreto foi resultado de uma intensa articulação política do governador Pedro Taques junto ao governo federal e com participação da bancada parlamentar mato-grossense, que também esteve presente no momento de assinatura do ato.

O montante de R$ 600 milhões será financiado pelo Banco do Brasil, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES).

Concomitantemente, a Secretaria de Fazenda (Sefaz) articulou o aval do financiamento junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

“Fornecemos todas as informações necessárias sobre a situação financeira do Estado para subsidiar a análise e a decisão de afiançar os empréstimos”, afirmou o secretário Gustavo de Oliveira.

O secretário da Sinfra, Marcelo Duarte, explicou que estas pontes de concreto vão representar um grande avanço social, na medida em que serão substituídas as antigas pontes de madeira.

“Mato Grosso é o estado brasileiro líder nacional na produção de grãos e agora estamos avançando também na qualidade da nossa infraestrutura. Não temos dúvidas de que o Pró-Concreto representará o maior programa de investimentos de pontes da história. Esta liberação em um momento econômico delicado, a qual o país atravessa, é uma grande vitória e revela o comprometimento do Estado com o cidadão”, afirmou.

Dentro do Pró-Estradas, a Secretaria de Infraestrutura e Logística idealizou um programa novo focado na restauração de rodovias pavimentadas.

“Acreditamos que não basta apenas fazer novas estradas se não cuidarmos das estradas que já existem, ou seja, do patrimônio público estadual”, afirmou.

Em dois anos, o Governo Pedro Taques concluiu 1.430 km de asfalto, entre obras de pavimentação (712 km) e de reconstrução (718 km).

Com o novo financiamento de R$ 130 milhões autorizado pelo ministro Henrique Meirelles, o Governo de Mato Grosso continuará avançando com as obras de reconstrução de estradas.

“Entre obras de pavimentação e revitalização, trabalhamos com a meta de fechar esta atual administração com 4 mil km de asfalto. O que representaria um resultado inédito no estado”, comentou Duarte.