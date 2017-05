Vereador retira cargos e indicações da Prefeitura de Cuiabá

NESTA QUINTA-FEIRA (04/05)

DA REDAÇÃO

O vereador Abilio Junior (PSC) afirmou que vai entregar os dois cargos de comissão e retirar os nove currículos para indicações a postos junto a pastas ligadas à Prefeitura de Cuiabá.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (04-05), no grande expediente da sessão da Câmara de Vereadores da Capital.

A razão, explicou o vereador, é para ter mais independência parlamentar. “Eu quero ter o direito e tranquilidade de votar em bons projetos. Não quero ficar ‘amarrado’ em ter que aprovar pautas que chegam aqui no escuro, com caráter de urgência, mas sem se quer haver um parecer técnico efetivamente fundamentado, como já aconteceu, que pelo visto, já vem outra por aí daqui uns dias”, afirmou Abilio.

Além dessa justificativa, o vereador enfatizou sobre a importância de a Câmara estar engajada na defesa de projetos que atendam o interesse coletivo. “Não quero fazer parte desse processo de ‘escambo’. Não quero nada em troca. Quero lutar por uma Cuiabá melhor para todos que aqui vivem e não fazer parte de um jogo de interesses privados ou de grupos minoritários”, salientou.

Abilio é líder do PSC na Casa de Leis, partido que compôs a chapa da candidatura e atual base aliada do então prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB).

Contudo, desde que assumiu o Legislativo, o vereador tem tido uma postura imparcial nas votações, o que estaria dificultando algumas ações junto ao Executivo.

“Por mais que eu seja ligado a um partido da base do prefeito, não quero ser obrigado a votar em ações que são contrários aos meus princípios ou que entenda que não seja o melhor para a população. Quero ter independência nessas ações. A minha dependência é para com o cidadão, que carece de políticas sociais decentes, que possibilitem a eles viver com mais dignidade”, concluiu Abilio.