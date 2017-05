Mãe diz que estudante de arquitetura está envergonhada por exposição da família

CUIABÁ MOBILIZADA

EXTRA

A mãe da estudante Kedma Oliveira, de 23 anos, cujo desaparecimento mobilizou redes sociais nesta quinta-feira, diz que a família está retomando a rotina após a jovem ser encontrada.

Por telefone, Heslla de Oliveira, de 45 anos, contou que a filha está envergonhada após ter deixado um texto de despedida no Facebook afirmando que a irmã, de 22 anos, tinha uma relação com o seu ex-marido, que também é pai de sua filha de 1 ano.

— Ela está muito abalada. Já chorou bastante, está muito triste. A Kedma disse que não tinha noção que a história teria toda essa repercussão e pediu desculpas — explicou a mãe.

Antes de desaparecer, Kedma deixou um texto de despedida em seu perfil no Facebook, no qual citou a suposta relação entre seu ex-marido e sua irmã: “Tá doendo o que eles fizeram comigo. Espero que pra eles tenha valido a pena. Porque eu não vou conseguir perdoar isso nunca”, escreveu.

A estudante foi encontrada mais de 24 horas depois de desaparecer, no fim da tarde desta quinta-feira, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Segundo a mãe, no local, Kedma teve contato com um taxista, que a levou para a casa dele, onde a persuadiu a entrar em contato com a família e retornar.

Nesse momento, a jovem ligou para o namorado e avisou sobre seu paradeiro. O rapaz, então, levou as boas notícias aos parentes dela.

Segundo Heslla, a filha ainda não conversou com a irmã sobre o ocorrido.

— Na verdade, Kedma e o ex-marido não vivem juntos desde o ano passado. A irmã dela e o ex de Kedma não têm nada a ver. Isso (o suposto relacionamento entre eles) foi algo que surgiu na mente de Kedma. Ela ainda não falou com a irmã. Mas isso vai acontecer com o tempo — disse Heslla.

De acordo com a mãe, a filha está envergonhada por ter fugido de casa e por ter escrito o texto de despedida e, por isso, pediu privacidade.