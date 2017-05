Ministério Público lança edital de promoção para procurador de Justiça

PROCURADORIA GERAL

DA REDAÇÃO

O Conselho Superior do Ministério Publico publicou no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, desta sexta-feira (5), o Edital de Promoção para Procurador de Justiça, com prazo dois dias para inscrição dos interessados.

A vaga, pelo critério de antiguidade, é para a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal.

As inscrições devem ser enviadas, única e exclusivamente, do e-mail do(a) Requerente, para o e-mail csmp@mpmt.mp.br com solicitação de confirmação de entrega e leitura.

Clique AQUI e confira O Edital Nº 90/2017