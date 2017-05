Polícia Civil e fabricante revisam 766 armas em todo Estado

SEGURANÇA

DA REDAÇÃO

Mais de 760 armas de policiais civis de todo Estado de Mato Grosso foram revisadas em trabalho conjunto da Gerência de Armas, Explosivos e Munições, da Polícia Judiciária Civil e da Empresa Forjas Taurus.

As revisões foram realizadas a pedido da PJC à fabricante, visando atender especialmente os armamentos modelo PT-24/7 e PT-640.

Na região metropolitana, o trabalho foi realizado entres os dias 28 de novembro a 02 de dezembro de 2016, sendo revisadas 265 pistolas, modelo PT-24/7 e 21 modelo PT 640.

Em continuidade ao processo de revisão, 11 Regionais foram visitadas, entre os dias 03 de dezembro a 22 de abril de 2017, resultando em um total de 250 armas PT-24/7, 142 modelo PT 640 e 88 de diversos modelos do mesmo fabricante.

No total, 766 passaram pela revisão.

As revisões foram realizadas por dois mecânicos de armas da Empresa Taurus, os senhores: Vilson Rodrigues e Jackson Spakoski em conjunto com os servidores da Gerência de Armas PJC: Maycon Rodrigues e Reginaldo Zeferino da Rosa.

As revisões tinham o objetivo de verificar o funcionamento e segurança das armas dos modelos PT 24/7 e PT 640, as quais passaram por um processo de limpeza, aferição e trocas de peças.

A manutenção das armas visa proporcionar maior segurança, e caso necessário o recolhimento e substituição do armamento.

As armas revisadas foram testadas pelos próprios policiais que portam o armamento, com a devida orientação da Gerência de armas e instrutores credenciados pela Academia da Polícia Judiciária Civil.